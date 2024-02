ABŞ-də bank direktoru ailəsi ilə birlikdə helikopter qəzasında həlak oldu

Nigeriyanın Access Bankının baş icraçı direktoru Herbert Viqve, həyat yoldaşı və oğlu ABŞ-də helikopter qəzasında həlak olublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ümumdünya Ticarət Təşkilatının (ÜTT) baş direktoru, əvvəllər Nigeriyanın maliyyə naziri vəzifəsində çalışmış Nqozi Okonjo-İveala bildirib.

Bundan əvvəl NBC telekanalı məlumat vermişdi ki, Eurocopter EC 130 helikopteri Kaliforniyada Nevada sərhədi yaxınlığında Nipton şəhəri yaxınlığında qəzaya uğrayıb. Helikopterdə 6 nəfər olub, onlardan heç biri sağ qalmayıb.

