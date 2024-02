Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan fevralın 12-13-ü tarixlərində BƏƏ-də, 14-də isə Misirdə rəsmi səfərdə olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, hər iki ölkəyə səfər dəvət əsasında baş tutacaq və ölkə başçısı bir sıra rəsmi şəxslərlə görüşlər keçirəcək.

