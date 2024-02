Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrasının böyük laborantı Pakizə Əsədova vəfat edib.



BDU-dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Pakizə Əsədova 1961-ci il iyunun 15-də Ermənistanın Vardenis rayonunda anadan olub. 1986-cı ildə BDU-nun Kimya fakültəsini bitirib. O, 1986-1990-cı illərdə BDU-nun Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrasında laborant, 1990-cı ildən isə böyük laborant işləyib.

