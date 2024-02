Kosmik hava proqnozu açıqlanıb.

Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından Metbuat.az-a verilən məlumata görə, proqnoz günlərində (12-18 fevral) C sinif alışmanın baş verməsi ehtimalı 99%, M (R1-R2) sinif alışmanın baş verməsi ehtimalı 65%, X (R3) sinif alışmanın baş verməsi ehtimalı isə 20% təşkil edir.

Enerjisi 2 MeV-dən çox olan elektron selinin normal və orta səviyyədə, 10 MeV-dən çox enerji yüklü proton selinin isə tac kütlə atılmaları (TKA) təsiri nəticəsində yenidən S1 səviyyəsinə yüksələcəyi gözlənilir.

Günəş küləyi sürətinin fevralın 8-də və 10-da baş vermiş TKA-nın təsiri ilə artacağı gözlənilir.

Geomaqnit sahəsi fevralın 8-də və 10-da baş vermiş TKA təsiri ilə 12-14 fevral tarixlərində geomaqnit sahəsinin aktivliyinin artması və G1 (zəif) - G2 (orta) səviyyəli geomaqnit qasırğası gözlənilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.