Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilk türkiyəli astronavt Alpər Gezeravçını qəbul edib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, Prezident Ərdoğan Türkiyənin ilk astronavtı Alper Gezeravcını Esenboğa hava limanında qarşılayıb.



Qeyd edək ki, Beynəlxalq Kosmik Stansiyadakı missiyasını başa vuran Türkiyənin ilk astronavtı Alper Gezeravcı vətənə qayıdıb.



Seyranə Quliyeva



