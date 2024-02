Əməkdar artist Gülbahar Şükürlünün ölümünün 40-cı günündə məzar görüntüləri paylaşılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarmon ifaçısının məzarının görüntüsü sosial şəbəkələrdə yayılıb. Görüntünü mərhumun ailə üzvləri onun instaqram hesabında yayınlayıb.

Paylaşılan görüntüdə G. Şükürlünün həyat yoldaşı Zahid Şükürovun yanında dəfn olunduğu görünür.

Qeyd edək ki, G.Şükürlü uzun müddət xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirdi.



Metbuat.az



