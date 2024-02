Bu il deputat seçkiləri olacaq, çünki bir çox millət vəkili dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu müğənni Nura Suri "Olay"a açıqlamasında deyib. O qeyd edib ki, parlament seçkilərində namizəd olmaq istəyir.

"Öz namizədliyimi irəli sürmək istəyirdim. Mən də Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. Alınsa, həmin partiyadan namizədliyimi irəli sürəcəm", - müğənni qeyd edib.

