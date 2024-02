Ardanın arzusunu ürəyində saxladı: Sərt tənqid edildi - VİDEO

İspaniyanın “Relevo” qəzeti 4-0 hesabı ilə yekunlaşan “Real Madrid” - “Jirona” oyunundakı penalti epizodu ilə bağlı maraqlı iddia ortaya atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, xəbərdə 77-ci dəqiqədə oyuna daxil olan Arda Gülerin oyuna əlavə edilmiş dəqiqələrdə təkbaşına penalti aldığına diqqət çəkilib. Məlumata görə, penaltini Arda özü yerinə yetirmək istəsə də, Joselu qərarlı şəkildə topu götürərək, penaltini özü yerinə yetirib. Bildirilib ki, Tchouameni də Joselunun yanına gedərək ondan topu Ardaya buraxmasını istəyib.

Lakin bundan imtina edən Joselu penaltini dəqiq yerinə yetirə bilməyib. Joselunun davranışı türk azarkeşləri tərəfindən də sərt tənqid edilib.

