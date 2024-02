Azərbaycan dövlət sərhəddinin Zəngilan istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatı nəticəsində yaralanan hərbi qulluqçu, 2001-ci il təvəllüdlü Pərviz Xəlilzadənin görüntüləri yayılıb.

Hazırda Respublika Neyrocərrahiyyə Xəstəxanasında müalicə alan hərbi qulluqçumuz özünü yaxşı hiss edir.

Metbuat.az yaralı hərbi qulluqçumuzun görüntülərini təqdim edir:

