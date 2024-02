Rumıniyanın paytaxtı Buxarestdə keçirilən Avropa çempionatında azərbaycanlı güləşçi Murad Məmmədov (63 kiloqram) qızıl medal qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Güləş Federasiyası məlumat yayıb.Murad Məmmədov finalda ukraynalı Oleksandr Xruşinə 2:1 hesabıyla qalib gələrək fəxri kürsünün birinci pilləsinə yüksəlib.

Qeyd edək ki, Azərbaycan qitə çempionatında 25 güləşçi ilə təmsil olunur. Yarışa fevralın 18-də yekun vurulacaq.

