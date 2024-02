Azərbaycan Nazirlər Kabineti istefa verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Konstitusiyanın 116-cı maddəsinə görə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildiyi və səlahiyyətlərini icra etməyə başladığı gün Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası Prezidentinə istefa verir.

Daha sonra Prezident yeni hökuməti müəyyənləşdirir.

Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.