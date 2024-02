Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün fevralın 7-də keçirilən prezident seçkilərində qalib gələn İlham Heydər oğlu Əliyevin inauqurasiya mərasimi keçirilib.

Metbuat.az andiçmə mərasimindən görüntüləri təqdim edir:

