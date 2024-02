2003-cü ildə verdiyim bütün vədlər yerinə yetirildi.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev andiçmə mərasimindəki nitqində deyib.

Dövlət başçısı, həmçinin bildirib: “Əldə edilmiş bütün nailiyyətlərin mənbəyi Azərbaycan xalqıdır, onun mənə göstərdiyi inam və onun vahid amal ətrafında birləşmə bacarığıdır. Biz doğrudan da bütün dünyaya sübut etmişik ki, böyük xalqıq”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.