Böyük Britaniya və ABŞ silahlı qüvvələri Yəməndə husilərin mövqelərini bombalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə husilərin nəzarətində olan “Əl-Masirah” telekanalı məlumat yayıb. Məlumata görə, hücumlar Yəmənin Əl-Hodeyda əyalətinin Beyt əl-Fəqih şəhərinin ətrafına edilib.

