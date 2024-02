Məhkəmə Qubad İbadoğlu barədə QƏRAR VERDİ

Nərimanov rayon məhkəməsində Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyasının həbsdə olan sədri Qubad İbadoğlunun barəsində olan qətimkan tədbirinin uzadılması ilə bağlı istintaq orqanının vediyi vəsatətə baxılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, prosesdə vəsatət təmin edilib, Q.İbadoğlunun həbs müddəti3 ay uzadılıb.

Xatırladaq ki, Q.İbadoğlu Cinayət Məcəlləsinin 204.3.1 (saxta pul və ya qiymətli kağızlar hazırlama, əldə etmə və ya satma mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə) və 167-3.1-ci (dini ekstremist materialları hazırlama, saxlama və ya yayma) maddələri ilə ittiham olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.