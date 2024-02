Aparıcı Sevinc Telmanqızı TV Musavat-ın canlı efirində Əhməd Əhmədovun ölkəni qarışdıran dəhşətli cinayətindən danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı cinayətlə bağlı bir sıra mühüm detalları açıqlayıb. O bildirib ki, cinayət zamanı hadisənin videosunu qonşu qadın çəkib.

Ətraflı videoda:

