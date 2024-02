Türkiyənin "Qalatasaray" klubu UEFA Avropa Liqasının pley-off mərhələsində ilk oyununu keçirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, son ölkə çempionu Çexiyanın “Sparta” (Praqa) klubunu qəbul edib. Qarşılaşma meydan sahiblərinin qələbəsi ilə bitib - 3:2.

Qeyd edək ki, tərəflər arasındakı cavab görüşü fevralın 22-də olacaq.

