Məşhur aparıcı Ceyran Rəhimovaya ağır itki üz verib. Belə ki, onun bacısı dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ceyran xanım bunu Moderator.az-a təsdiqləyib:



"Bacım qaraciyər problemindən dünyasını dəyişdi. 10 günün içində rəhmətə getdi. Ağır xəstəlik yaşamadı" deyə o bildirib.

Qeyd edək ki, Ceyran Rəhimova uzun illər AZTV-də "Sən bir nəğmə" verilişinin aparıcısı olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.