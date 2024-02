Xaçmazda ağır qəza - Xəsarət alanlar var

Xaçmaz rayonunun Ləcət kəndi ərazisində 5 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xudat-Yalama yolunda “Volkswagen” və “VAZ 2109” markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində Bakı şəhər sakinləri - 1957-ci il təvəllüdlü Əmrahov Nazim Qasım oğlu və onun qardaşı 1959-cu il təvəllüdlü Əmrahov Fariz Qasım oğlu, Xaçmaz rayon sakinləri - 2000-ci il təvəllüdlü Adışirinov Muradxan Elburusoviç, 1997-cı il təvəllüdlü Adilxanov Murad Xanlaroviç və 2001-ci il təvəllüdlü Əhmədxanov Nasir Nərimanoviç xəsarət alıblar.

Yaralılar Xaçmaz rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.