ABŞ Yəməndəki husiləri terrorçu qrup elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamenti məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, terrorçu qrup elan olunmasıyla əlaqədar husilərə qarşı sanksiyalar 30 gün sonra qüvvəyə minəcək.

