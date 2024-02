Türkiyə Super Liqasının 26-cı turunda “Adana Dəmirspor” “Alanyaspor”u qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, matç zamanı “Adana Dəmirspor”un qapıçısı Şahruddin Məhəmmədəliyev səhvə yol verib.

Komandanın baş məşqçisi fasilə zamanı onu əvəzləyib.

Qeyd edək ki, Şahruddinin əvəzlənməsindən sonra “Adana Dəmirspor” 0:2 olan hesabı bərabər edib.

