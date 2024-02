“Joker” filmində oynadığı "Artur Flek" obrazı ilə Oskar mükafatına layiq görülən aktyor Xoakin Foeniks növbəti dəfə ata olacaq.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, aktyorun nişanlısı R. Mara Berlineyl Beynəlxalq Film Festivalında qırmızı xalçada kameralara poz verərkən hamilə olduğu ortaya çıxıb.

Qeyd edək ki, cütlüyün daha bir övladı var.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

