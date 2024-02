Qarabağda keçirilmiş antiterror əməliyyatı Azərbaycanın suverenliyini tam təsdiqlədi.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə mətbuata bəyanatında bildirib.

Dövlət başçısı xatırladıb ki, artıq Azərbaycan ərazisində separatçı qüvvələrə yer yoxdur və bundan sonra heç vaxt olmayacaq.

