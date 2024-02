Astarada yanacaqdoldurma məntəqəsində yol qəzası baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə rayonun Ərçivan qəsəbəsi ərazisindəki "Arçun Oil" yanacaqdoldurma məntəqəsində qeydə alınıb. 1980-cı il təvəllüdlü Məmmədov Ramil Səxavət oğlu "DAF" markalı yük avtomobili ilə yanacaqdoldurma məntəqəsindən çıxarkən piyada, 1964-cü il təvəllüdlü Hüseynova Xatun Orucəli qızını vurub.

Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.

Faktla Bağlı cinayət işi başlanılıb.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

