Rusiyada hüquq-mühafizə orqanlarının ənəkdaşları tərəfindən saxlanılandan sonra sərbəst buraxılan Kamil Zeynallı bu gün Bakıya qayıdacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kamil Zeynallının vəkili Ələkbər Qarayev deyib. Vəkil bildirib ki, Rusiya tərəfi bu məsələdə humanistlik nümayiş etdirərək Kamil Zeynallını sərbəst buraxıb: "Hər şey yaxşıdır. Hamıya təşəkkür edirəm. Kamil Zeynallı bu gün Bakıya qayıdacaq".

