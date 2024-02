Azərbaycanlı şair Tapdıq Yolçu dünyasını dəyişib.

Metbuat.az Qaynarinfo-ya istinadən xəbər verir ki, 65 yaşlı şairin bir müddət öncə ağır beyin əməliyyatı keçirdiyi bildirilir.

Qeyd edək ki, 80-ci illər ədəbi nəslinin istedadlı nümayəndəsi Gürcüstanda yaşayıb-yaradıb. Şair doğulduğu Gürcüstanın Qardabani rayonun Qarayazı kəndində dəfn olunacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.