Prezident bu şəxsləri təltif etdi - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev avtomobil yollarının tikintisi və istismarı sahəsində fərqlənən bir qrup şəxsin təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az həmin siyahını təqdim edir.



3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Azadəliyev Azadəli Kəlbəli oğlu;

Əkbərov Mübariz Hilal oğlu;

Qocayev Əvəz İlyas oğlu;

Mirzəbəyov Əhməd Əzizxan oğlu;

Süleymanov Şahin Şahbaz oğlu.

“Tərəqqi” medalı ilə

Babayev Elşən Əlican oğlu;

Bəndəliyev Araz Arif oğlu;

Cavadi Elman Hökməli oğlu;

Əbilov Fazil İsmayıl oğlu;

Əliyev Elxan Bulud oğlu;

Əzizov Tahir İslam oğlu;

İsgəndərov Sadıq Yaqub oğlu;

Qasımov Həsən Əsrafül oğlu;

Lələyev Bəhruz Rauf oğlu;

Mehtiyev Tural Elşad oğlu;

Mircavadov Eldar Mirməmməd oğlu;

Niftəliyev Ustubat Heydər oğlu;

Rəfiyev Sabir İbad oğlu;

Səmədzadə Elnarə Fətulla qızı;

Süleymanova Rübabə Şahbaz qızı;

Yusubov Fərid Fikrət oğlu.

