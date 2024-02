34 yaşlı müəllimə faciəvi şəkildə vəfat etdi - FOTO

İsmayıllıda baş verən qəzada ölən qadın müəllim olub.

Metbuat.az-ın Lent.az-a istinadən məlumata görə, Nigar Bayramova Zaqataladandır.

O, orta məktəb müəllimi olub.

***

Fevralın 22-i saat 18 radələrində İsmayıllı rayonunun Xanagah kəndi ərazisində “MAZ” markalı yük avtomobili ilə “Azsamand” markalı minik avtomobili toqquşub.

DİN-in mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan bildirilib ki, hadisə nəticəsində minik avtomobilindəki sərnişin, 34 yaşlı Nigar Bayramova aldığı xəsarətlərdən vəfat edib.

Araşdırma aparılır.

