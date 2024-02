Məscid və dini məbədlərə verilən pulsuz qazın həcmi AÇIQLANDI

““Azəriqaz” İstehsalat Birliyi dini məbəd və məscidlərə il ərzində 5 min kubmetr ödənişsiz olaraq mavi yanacaq verir. Bu Azərbaycanın tolerant ölkə olmasının bariz nümunəsidir”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu “Azəriqaz” İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Eldəniz Vəliyev “Açıq qapı” aksiyası çərçivəsində media nümayəndələri ilə görüş zamanı deyib.

Eldəniz Vəliyev qeyd edib ki, ötən ay ərzində 417 məscid və dini məbədə əvəzsiz istifadə üçün limit ayrılıb.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

