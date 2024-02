Fevralın 22-də axşam saatlarında İsmayıllının Xanəgah kəndi ərazisində minik avtomobilinin yük avtomobili ilə toqquşması nəticəsində xəsarət alan Nigar Bayramova dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, N. Bayramova Zaqatala şəhər Ş.Qurbanov adına 3 nömrəli tam orta məktəbin tarix müəllimi olub.

Yol qəzasında həlak olan müəllimənin fotosunu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.