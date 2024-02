“Tarixi qola imza atdığı üçün oğlumla qürur duydum” - Nərimanın atası

“Qələbə qolundan sonra oğlumun tribunada məni axtarmasına bir ata olaraq çox duyğulandım”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri azxeber.com-a açıqlamasında “Qarabağ”ın futbolçusu Nəriman Axundzadənin atası bildirib.

Belə ki, dünən Avropa Liqasında həll edici qola imza atan 19 yaşlı futbolçu tribunada azarkeşlər arasında atasını axtarıb.Əhməd Axundov oğlunun bu hərəkətinə münasibət bildirib: “Onu tribunadan izləmək daha həyəcanlı idi. Tarixi qola imza atıb, özünün və klubunun adını tarixə yazdığı üçün ona təşəkkür edirəm. Duyğuların pik həddə çatdığı həmin anları söz ilə ifadə etmək çətindir. Həmin anda onun yanında olduğumu hiss etməsi və qələbə qolundan sonra məni tribunada axtarması bir ata olaraq məni çox duyğulandırdı”.

