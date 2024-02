Xalq artisti Natiq Şirinov Dohada baş tutan tədbirdən görüntülər paylaşıb.

Metbuat.az xüsusilə də sənətçinin Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli ilə görüşdüyü anlar marağa səbəb olub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.