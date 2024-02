İranlı narkotacirlərin ölkəmizdəki növbəti narkokuryeri saxlanıldı

Nəsimi Rayon Polis İdarəsinin 19-cu Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən növbəti əməliyyat zamanı narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan 1996-cı il təvəllüdlü Abşeron rayon sakini İlqar Kərimli saxlanılıb.

Daxili İşlər Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, həmin şəxsdən külli miqdarda 2 kiloqram 355 qram narkotik vasitə olan heroin aşkar edilib. Saxlanılan şəxs heroini sosial şəbəkələrdə tanış olduğu “Həsən” adlı İran vətəndaşı ilə cinayət əlaqəsinə girərək paytaxt ərazisində satmaq məqsədi ilə əldə etdiyini bildirib.

İ.Kərimli barəsində araşdırmalar davam etdirilir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.