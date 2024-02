Sabir Rüstəmxanlının oğlu da boşanma qərarı verdi

Bir müddət öncə -14 fevral tarixində boşanan Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədri, millət vəkili və Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlının qızından sonra oğlu da nikahını pozmaq haqqında qərar verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, millət vəkilinin oğlu Cəmil Rüstəmxanlı arvadı Günel Rüstəmxanlı ilə nikahlarının pozulması üçün iddia qaldırıb. Yasamal Rayon Məhkəməsinin hakimi Gülnar Babazadə baxdığı işin iclası fevralın 26-na təyin edilib.

12 il öncə ailə həyatı quran cütlüyün toyu mediada geniş rezonans yaratmışdı.

Xatırladaq ki, Günel Rüstəmxanlı sabiq nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun qardaşı İldırım Məmmədovun qızıdır.

