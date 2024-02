Paytaxtda metrodan istifadə edənlərin sayı azalıb

Ötən ay metrodan istifadə edən sərnişinlərin sayı azalıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.



Yanvar ayında metro nəqliyyatının xidmətlərindən istifadə etmiş sərnişinlərin sayı 0,3 faiz azalaraq 17,3 milyon nəfər olub.

Ölkə üzrə ötən ay daşınan sərnişinlərin 11,8 faizi metro nəqliyyatının payına düşüb. Ümumilikdə 2024-cü ilin yanvar ayında nəqliyyatçılar 145,6 milyon sərnişinə xidmət göstəriblər. Sərnişinlərin 87,5 faizi avtomobil nəqliyyatı, 11,8 faizi metro, qalan hissəsi isə digər nəqliyyat növləri ilə daşınıb.

