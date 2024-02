“Araz-Naxçıvan” “Zirə”ylə, “Qarabağ” “Sumqayıt”la qarşılaşacaq

Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında 24-cü tura yekun vurulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, son gündə iki görüş baş tutacaq.

Günün ilk oyununda “Araz-Naxçıvan” “Zirə”ni qəbul edəcək.

Son oyun isə lider “Qarabağ”la əsas izləyicisi “Sumqayıt” arasında baş tutacaq.

Daha öncə “Kəpəz” “Qəbələ”yə (2:1), “Səbail” “Sabah”a (2:0) qalib gəlib, “Turan Tovuz” – “Neftçi” matçında (1:1) qalib müəyyənləşməyib.

Azərbaycan Premyer Liqası

24-cü tur

25 fevral

“Araz-Naxçıvan” – “Zirə”

Hakimlər: Rauf Allahverdiyev, Pərvin Talıbov, Zöhrab Abbasov, Kamal Umudlu.

“Dalğa Arena”, 16:30.

“Qarabağ” – “Sumqayıt”

Hakimlər: Nicat İsmayıllı, Teymur Teymurov, Asiman Əzizli, Vüqar Həsənli

Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu, 19:00.

