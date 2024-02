Azərbaycanda qız evində maraqlı hadisə yaşanıb.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, qız evinə gələn bəy maraqlı hərəkət edib. Gəlinə yaxınlaşmağa 1 addım qalmış, bəy onu öz yanına dəvət edib. Görüntülər sosial şəbəkələrdə böyük maraqla qarşılanıb. Cütlüyə gələcək həyatlarında xoşbəxtlik arzu ediblər.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

