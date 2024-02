Əməkdar müəllim, tanınmış pedaqoq Rüfət Əliyev 72 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Elm və Təhsil naziri Emin Əmrullayev rəsmi feysbuk səhifəsində paylaşım edib.

Allah rəhmət eləsin!

