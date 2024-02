Xocalı faciəsinin 32-ci ildönümü ilə əlaqədar Baş Prokurorluğun rəhbərliyi Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət edib.

Baş Prokurorluqdan Metbuat.az-a bildirilib ki, abidə önünə gül dəstələri düzüb, faciə qurbanlarının xatirələri dərin ehtiramla anılıb.

