Ermənilərin 32 il əvvəl Xocalıda törətdiyi dəhşətli qətliamdan möcüzə nəticəsində sağ qalanlar da var.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunlardan biri iki yaşında erməni vəhşiliyi ilə üzləşən Xocalı sakini Kübra Mahmudovadır.

Qeyd edək ki, onu hərbçi Əsəd Fərəcov faciənin ertəsi günü xilas edib. Onlar 32 il sonra bir araya gəliblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.