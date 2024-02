Efirə zəng edən qadın verilişdə ekspert kimi əyləşən Anar Vəziroğludan övladı olduğunu iddia edib.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə ARB-də yayımlanan "Elgizlə izlə" proqramında baş verib. Adı açıqlanmayan qadın oğlunun atasının Anar Vəziroğlu olduğunu bildirib.

Anar Vəziroğlu isə cavab olaraq "Keçmiş günahlarım ola bilər" deyib.

Ətraflı videoda:



