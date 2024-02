Ötən gün Goran qəsəbəsi ərazisində daha bir analoji yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Bərdə rayon sakini Çingiz Kazımov sürücülük hüququ olmayan tanışına məxsus avtomobili idarə edərkən səhhətində yaranan problem səbəbindən həyatını itirib, avtomobil isə yolun kənarında dayanan digər avtomobilə toqquşub. Sürücünün ürək çatışmazlığından əziyyət çəkdiyi bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.