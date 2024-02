Xəbər verdiyimiz kimi Misli Premyer Liqasının 23-cü turunda "Qəbələ" "Qarabağ"a 0-4 hesabı ilə məğlub olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyunda Adama Diakabi, Riçard Almeyda, Nəriman Axundzadə və Marko Yankoviç fərqlənib.

