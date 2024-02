Martın 5-də Milli Məclisin yaz sessiyasının növbəti plenar iclası keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclasda Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (ombudsmanın) 2023-cü il üzrə məruzəsi müzakirə olunacaq.

Məruzəni Ombudsman Səbinə Əliyeva təqdim edəcək.

