AZAL-a məxsus təyyarənin Aktauda qəzaya uğraması nəticəsində xəsarət alan şəxslərdən birinin şəxsiyyəti dəqiqləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstanın Manqistau vilayəti Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

Həmin şəxs azərbaycanlı olduğu müəyyən edilib.

Bildirilib ki, hazırda 20 nəfər xəstəxanada müşahidə altındadır. Onlardan altısının vəziyyəti ağır olaraq qiymətləndirilir, reanimasiyada müalicə olunur.

