Ötən gün "Qəbələ" ilə MPL oyununda (4:0) zədələnən "Qarabağ"ın futbolçusu Juninyonun son durumu bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, braziliyalı hücumçunun zədəsi ciddi deyil. Bu barədə offsideplus.az-a klubun mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Hacıyev məlumat verib.

"Müayinədən sonra müəyyənləşdi ki, zədə o qədər də ciddi deyil, mikrozədədir. Yaxın vaxtlarda, yəni sabahdan etibarən məşqləri bərpa edəcək", klub rəsmisi qeyd edib.

