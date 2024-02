“Sabah” futbol klubunun kapitanı Elvin Camalov evlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun toy məclisi Bakıdakı restoranların birində baş tutub.

Qeyd edək ki, 29 yaşlı yarımmüdafiəçi “Sabah”dan əvvəl “Qəbələ” və “Zirə”də çıxış edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.