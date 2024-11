Peres Mbappeyə səsləndi

"Real Madrid"in prezidenti Florentino Peres Kilian Mbappenin oyunundan narazılıq ifadə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Mbappedən uğurlu oyun nümayiş etdirməkdən əlavə liderlik bacarıqlarını ortaya qoymasını istəyib. Peres hücumçunun liderlik bacarıqlarını nümayiş etdirə bilməməsinə narazılıq edib. Bununla belə, Peres Mbappenin "Real"da heyətə uyğunlaşacağını və uğur qazanacağını ifadə edib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl "Real" futbolçularının Mbappenin oyununa etiraz etdiyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi. İddia edilmişdi ki, Mbappe müdafiə zamanı komandaya kömək etmir. Futbolçular Mbappenin yalnız top hücum bölgəsinə gələndə fəallıq nümayiş etdirdiyini ifadə etmişdilər.

Qeyd edək ki, Kilian Mbappe "Real"ın heyətində 16 matçda 8 qol vurub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.