Müğənni Zeynəb Həsəninin səhhəti yenidən pisləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda Zaur Nəbioğlu aparıcısı olduğu “Rəngarəng səhər” verilişində məlumat verib.

Zaur bildirib ki, Zeynəbin verdiyi analizin cavabları yaxşı çıxmayıb və bu səbəbdən müğənni yenidən Türkiyəyə yollanıb.

Qeyd edək ki, xərçəngdən əziyyət çəkən Zeynəb Həsəninin vəziyyəti ağırlaşdığı üçün 2022-ci ildə əməliyyat olunmuşdu.

