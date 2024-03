Ötən gün brifinq zamanı Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev və jurnalist arasında mübahisə yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir hər bir jurnalistin maksimum 2 sual verməli olduğunu xatırladıb. Lakin jurnalistlərdən birinin ardıcıl 3 sual verməsi nazirin etirazına səbəb olub və mübahisə yaşanıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

Metbuat.az

